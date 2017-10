Consultation sur la santé et le bien-être

La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Caroline Simard, organise une consultation qui réunira les principaux acteurs de Charlevoix concernés par la santé et le bien-être des hommes.

Au total, une vingtaine d’organismes participeront aux échanges lors de l’activité qui se déroulera mardi prochain en présence d’une personne-ressource du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Cette rencontre vise à dresser la liste des services actuellement offerts dans Charlevoix et à identifier les possibilités de mieux la structurer.

« Après discussions avec des organismes et des citoyens, j’ai décidé de mettre sur pied cette demi-journée de consultation. Tous les intervenants ont des intérêts, des réalités et une vision qui leur sont propres. Il est donc essentiel de réfléchir à la façon dont nous pouvons travailler à atteindre le même objectif pour avoir la meilleure couverture de services possible », a souligné Caroline Simard.

La consultation s’inscrit dans les orientations du Plan d’action ministériel pour la santé et le bien-être des hommes 2017-2022 qui visent à mieux rejoindre les hommes par des stratégies de promotion et de prévention, à adapter les services pour en améliorer l’accès et répondre aux besoins et à améliorer la compréhension des dynamiques masculines et les pratiques pour répondre aux besoins des hommes.