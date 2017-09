Journées Sculptures et patentes: six œuvres réalisées en un week-end

Grâce aux journées Sculptures et patentes qui se déroulaient samedi et dimanche derniers, six œuvres ont été réalisées pendant la fin de semaine des 2 et 3 septembre sur le terrain du Musée de Charlevoix. Deux œuvres sont collectives, soit une mosaïque et un arbre à oiseaux, et quatre ont été créées par des artistes d’ici soit, le trio du Phare, de la Queue de baleine et du Bateau par Fannie Thibeault, Le Capitaine de bateau blanc de Michel Tremblay, L’Armoire à partage de Louis Baeyens et Le poêle en bois de Karl Murray.

La direction est satisfaite du déroulement de l’activité et annonce déjà que cette dernière reviendra dans deux ans. « On a eu un bel achalandage, pas des foules, mais beaucoup de gens qui sont venus s’initier à plusieurs techniques artisanales ou artistiques », affirme la directrice du Musée de Charlevoix, Annie Breton.

Le bateau de Fannie Thibeault (Photo offerte)

L’arbre dans l’arbre (Photo offerte)

L’Armoire à partage de Louis Baeyens (Photo offerte)

Le Capitaine de bateau blanc de Michel Tremblay (Photo offerte)