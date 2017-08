Jean-François Deschamps a besoin d’un nouveau cœur

Jean-François Deschamps se fera opéré demain. Il se fera installer un coeur mécanique puisque son coeur ne fonctionne plus qu’à 5 %. Il est hospitalisé à l’hôpital Laval depuis le 14 juillet.

Jean-François avait beaucoup d’enflures, c’est pourquoi il a consulté. À l’Hôpital de Baie-Saint-Paul, il croyait qu’il faisait une cirrhrose du foie. Il a été transféré à l’Hôtel Dieu et ses résultats ont révélé que c’est son cœur qui ne fonctionnait presque plus. Il a rapidement été conduit à l’Hôpital Laval.

Jean François Deschamps, qui habite à Baie-Saint-Paul depuis six ans, est chef-cuisinier. Il a notamment travaillé au Saint-Pub et au Tony et Charlo. «Ce n’est pas facile pour moi parce que je n’ai plus accès à aucun revenu vu que j’étais travailleur autonome, a raconté Jean-François au téléphone de sa chambre d’hôpital. Je n’ai pas droit au chômage et parce que je suis hospitalisé j’ai dû annuler trois contrats. »

Son opération de demain ne le stresse pas trop et il a un bon moral. «J’espère me réveiller, lance-t-il à la blague. C’est la réhabilitation qui me cause du stress en raison du manque d’argent. Je devrai passer deux semaines ici et six semaines à la Maison Les Roseraies. Dans cette maison située près de l’hôpital, il me charge 65 $ par jour. Je continue aussi de payer mon loyer, ce qui n’est pas facile. »

Pour l’aider financièrement à payer sa chambre, sa nourriture et divers frais reliés à son hospitalisation, ses amis Jessie Bouchard et Charles Cloutier ont lancé une campagne de financement sur le site One gift au : https://www.onedollargift.com/ca-fr/Reve-Quand-ton-ami-tombe-malade…-22500

Ils souhaitent recueillir une somme de 30 000 $. Soyez généreux !

Plus de détails sur cette entrevue dans la prochaine édition du Journal.