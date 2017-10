Yugin Wu arrêté de nouveau

(EB) Yujin Wu, l’Australien arrêté le 22 juin dernier suite à des allégations de fraude et de tricherie au Casino de Charlevoix, a été arrêté de nouveau hier, le 17 octobre. Il était alors en liberté, en attente de subir son procès dans ce dossier. Cette fois, il fait face à une accusation pour avoir accéder à du matériel de pornographie juvénile sur internet. Les événements se seraient produits entre le 30 mai 2017 et le 20 juin 2017. Celui-ci a comparu détenu ce matin, le 18 octobre 2017, au Palais de justice de la Malbaie.

La découverte a été faite suite à une expertise effectuée sur le matériel téléphonique et informatique de l’accusé saisi lors de son arrestation le 22 juin dernier. L’arrestation découle d’une collaboration entre le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec et l’équipe d’enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.

Wu, toujours détenu, reviendra devant le tribunal le 20 octobre prochain pour subir son enquête sur remise en liberté.

Plus de détails à venir