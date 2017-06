Les Vergers Pedneault gagnent trois prix

Crédit photo : Courtoisie

Trois produits de la Cidrerie et des Vergers Pedneault ont séduit les 300 gouteurs amateurs qui ont pris part à la 8e édition du concours « Les Prix du public Desjardins », qui a récemment eu lieu au Fairmont Le Château Frontenac. Dans la catégorie, cidre de glace, « Le Glacier » a mérité l’or. Les deux autres produits primés ont obtenu la médaille d’argent : « La Mistelle de pomme » (catégorie mistelle) et « La Prunelle » (catégorie crème de fruit).

Près de 350 produits faisaient partie de cette compétition, sélectionnés par des agences de représentation et des producteurs du Québec. Ces dégustateurs d’un jour, représentatifs du consommateur moyen, ont ainsi décerné, à la manière des juges des concours internationaux, et avec l’aide d’experts en vin, 13 médailles grand or, 46 médailles d’or et 59 médailles d’argent.

Soulignons en terminant que cette entreprise familiale de l’Isle-aux-Coudres poursuit comme mission de valoriser sa production par ses produits transformés, les mettre en marché dans tout le Québec et ainsi promouvoir son île et toute la région de Charlevoix.