Trudeau-Couturier : balade sur le quai (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et Michel Couturier, maire de La Malbaie, ont établi un premier contact ce jeudi, sur le quai Casgrain en vue du Sommet du G7. Le maire Couturier savourait ce moment particulier et a profité de l’occasion pour garantir au PM toute sa collaboration. M. Trudeau ne s’est pas fait prier pour affirmer qu’il ne doutait aucunement de l’hospitalité des gens de Charlevoix et qu’il était très fier de pouvoir accueillir les grands de ce monde ici, lui qui fréquente Charlevoix avec sa famille.

Par la suite, les élus ont tenu une rencontre privée dans la salle du conseil et procédé à la signature du livre d’or. Au préalable, M. Trudeau a pris un bain de foule, accepté de prendre quelques photographies et échangé avec les citoyens présents, étant ainsi fidèle à sa personnalité. Revoyons en images ce premier passage.