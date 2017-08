Saint-Siméon reçoit 14 000 $ pour l’aménagement d’aires de repos

Crédit photo : Bureau de Caroline Simard

Le gouvernement du Québec a octroyé une somme de 14 000 $ à la municipalité de Saint-Siméon pour la réalisation de son projet d’aménagement de cinq aires de repos dans des circuits de marche, grâce au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA).

La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Caroline Simard, a fait l’annonce de cette contribution aujourd’hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau. « Je salue cette initiative de la municipalité de Saint-Siméon qui répond aux besoins exprimés par les aînés et encouragera la pratique de la marche sur son territoire. Elle contribuera au vieillissement actif et en santé des personnes aînées de la communauté et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Notre circonscription compte plusieurs municipalités amies des aînés et je m’en réjouis, ayant un profond respect pour ceux-ci. »

En vertu des normes du programme, le coût maximal admissible pour ce projet est établi à 17 500 $. Le gouvernement du Québec verse 14 000 $ alors que la contribution de la Municipalité de Saint-Siméon s’élève à 3 500 $.