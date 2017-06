La SADC connaît un début d’année des plus intéressants

La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de Charlevoix-Côte-de-Beaupré-Ile d’Orléans a déjà doublé le montant en prêts accordés comparativement à l’année 2016-2017, et ce depuis le 1er avril seulement. Les dossiers ont été plus nombreux, ce qui permet au directeur général Pascal Harvey d’estimer à un investissement de 1,3 million $ d’ici la fin de la prochaine année financière, soit le 31 mars 2018.

« Pour notre plan d’action, nous avions comme objectif de traiter 25 dossiers et nous en avons déjà 15 qui ont été accordés pour une somme de près de 900 000 $, se réjouit M. Harvey. Nous avons déjà eu deux rencontres du comité d’investissement. En 2016-2017, nous avons traités 12 dossiers en financement. Nous sommes dépendants du contexte économique de la région. Pour la prochaine année, nous souhaitons augmenter de 5 % pour chacun de nos Fonds ».

Les prêts accordés aux entreprises se chiffrent à 469 500 $ en 2016-2017. Ils ont tout de même permis de générer un levier financier de plus de sept millions de dollars. Quatre projets ont été déposés au fonds d’investissement régulier alors que huit projets ont été présentés pour le Fonds de la Stratégie Jeunesse.

La mise en place du projet « Vise Charlevoix » a marqué la dernière année puisque beaucoup d’actions ont été réalisées. « Ce projet connaît une belle adhésion régionale, ce qui lui permettra de prendre de plus en plus d’ampleur, a jouté Pascal Harvey. Nous avons eu une grosse année de réseautage et de transfert de connaissances. Le fait que nous intervenons sur quatre MRC favorise la concertation. »

Réunir les partenaires, la création d’une image, le déploiement d’une première version de dépliant sont des exemples qui en bout de ligne permettront de doter la région d’une image de marque pour la rendre attractive auprès des jeunes, des retraités actifs et des entrepreneurs. Aussi, la SADC a mis en œuvre le Réseau Expertise Charlevoix, qui s’adresse aux professionnels qui désirent mettre à contribution leur expertise au développement de la région.