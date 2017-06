La Résidence des Bâtisseurs est inaugurée

La Résidence des Bâtisseurs, qui compte 180 unités de logements destinés aux retraités actifs et semi-autonomes, a été inaugurée hier en présence du président du Groupe Les Bâtisseurs, Pierre L. Michaud, de la supérieure générale des Petites franciscaines de Marie, Sœur Françoise Duchesne et du maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin en plus des résidents.

Ce nouveau bâtiment situé sur la rue Alfred-Morin a nécessité un investissement de 20 millions $. Il a accueilli ses premiers résidents le 1er mars. « Nous sommes fiers de partager cette nouvelle étape avec vous, a affirmé Pierre L. Michaud. Ce projet a exigé près de trois ans de préparation, de planification et de réalisation. Nous voulions créer un milieu de vie moderne, attrayant, sécuritaire et respectueux de leurs besoins, qui est près des services de la ville de Baie-Saint-Paul. La nouvelle résidence nous a aussi permis de créer 60 emplois. »

Les Petites franciscaines de Marie occupent 66 unités de la résidence. Elles ont participé à toutes les étapes de réalisation du projet. « J’ai moi-même appelé le Groupe Les Bâtisseurs lorsque le maire Jean Fortin m’a parlé qu’ils souhaitaient construire une résidence à Baie-Saint-Paul, a raconté Sœur Françoise Duchesne. Lorsque nous avons appris à nos sœurs qu’il y avait une solution et que nous pourrions demeurer à Baie-Saint-Paul, elles étaient très heureuses. Pour nous, le passage sur l’autre rive s’est bien déroulé. Nous sentons déjà une belle communion avec les autres résidents. »

Le maire Jean Fortin entrait pour la première fois dans le complexe résidentiel lors de son inauguration. « Au premier coup d’œil, c’est extraordinaire, a-t-il exprimé. C’est un bâtiment exceptionnel autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’architecture contribue à la qualité de vie et à l’aménagement de nos villages. Je suis aussi heureux de voir que vous avez construit une résidence semblable à celle que vous avez dans des villes-centres. Nos citoyens ont des attentes et des besoins tout aussi importants que ceux des grandes villes. »

Rappelons que le complexe résidentiel comprend entre autres une vaste salle à manger, des aires communes climatisées, une piscine et un spa, une salle de cinéma, une salle multi-fonctionelle, une bibliothèque ainsi qu’ une chapelle. Une unité de soins a également été aménagée pour les personnes en perte d’autonomie.

Plus de photos seront publiés dans l’édition du Journal du 14 juin.