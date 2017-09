René Tremblay se présente aux élections de La Malbaie

Après Pierre Babineau qui a déjà confirmé son intention, voilà que l’homme d’affaires René Tremblay annonce qu’il sera candidat dans le secteur Saint-Fidèle / Cap-à-l’Aigle.Ce nouveau district électoral comprend les anciens de Saint-Fidèle, actuellement représentés par Gilles Savard, et de Cap-à-l’Aigle, dont l’élu est Ferdinand Charest, qui a annoncé son retrait de la vie politique. Selon nos informations, M. Savard confirmera ces jours-ci sa candidature, ayant à cœur de compléter les projets d’assainissement des eaux avant de laisser sa place

M. Tremblay est un résident de Cap-à-l’Aigle depuis 1998 et de Saint-Fidèle depuis 2013, où il développe un parc immobilier. Il a fait carrière pendant 26 ans dans les services financiers, comme conseiller en sécurité financière et planificateur financier. Il a occupé des postes de directeur des ventes, directeur de recrutement et formation et directeur d’agence. Il a aussi œuvré chez Assurance-vie Desjardins et Réseau SFL. Il se dit toujours actif en région avec son entreprise, Services financiers Charlevoix Inc. « Je travaille à mon rythme, ce qui me laisse du temps pour m’impliquer. Je m’intéresse à la politique municipale depuis cinq ans. J’aime travailler en harmonie et le respect des idées de chacun », prend-il soin d’expliquer.

Il donne son appui au maire Michel Couturier et aux membres du conseil. « Je suis un bâtisseur à l’écoute des besoins des gens. Je ferai connaître mon plan d’action après la réunion du conseil de ville du 11 septembre », affirme-t-il.

M. Tremblay a entre autres été président fondateur de la Coop – magasin général de Saint-Fidèle, un projet pour lequel il donne son entière confiance à Bruno Savard, l’actuel promoteur qui souhaite relancer l’épicerie. Il a dernièrement vendu trois terrains sur son « Développement domiciliaire William Tremblay ».