Portraits d’ici sur Unis TV

Crédit photo : Annie Audet

Des Charlevoisiens seront à l’honneur de 3 épisodes de la série De par chez nous, diffusée et produite par Unis TV. Animée par Marieme Ndiaye, la série vise à mettre de l’avant des initiatives et des personnes d’exception qui mettent de la vie dans leur région.

Dans Charlevoix, l’équipe a dégoté Guy Saint-Onge et Patricia Deslauriers du Havre musical L’Islet, Noëlle-Ange Harvey de la Boulangerie Bouchard, Alexandra Savard et sa famille de la Cité d’art de Cap-à-l’Aigle, Jean-Claude Tremblay, de la Fabrique de l’église de La Malbaie, Antoine Suzor-Fortier, Simon Blais et Ophélie Deschamps-Lévesque de La coop de l’arbre, Jean Fortin, maire de Baie-St-Paul et Sylvain Dervieux, alors chef du restaurant Les Labours. Ces personnes ont en commun d’aimer leur «coin de pays » et de «travailler chaque jour pour lui assurer un avenir.»

Le 19 janvier à 19 h 30 à Unis TV, les gens de l’Isle-aux-Coudres et la diffusion culturelle en région seront à l’honneur. Le 2 février, rencontrez Alexandra Savard et ses proches, autour du projet de la Cité d’art de Charlevoix, un projet intimement lié au thème du patrimoine.

Le 16 mars, la thématique du développement économique et durable sert de lien entre les intervenants de la Coop de l’arbre, le maire de Baie-Saint-Paul et le chef Dervieux. Chacune des émissions présentent des initiatives de 2 régions québécoises et vise à « rendre hommage à la richesse des territoires québécois, à leur diversité et à l’engagement des individus dans leur communauté ».

De par chez nous est diffusée les jeudis 19 h 30 à Unis TV mais les émissions peuvent être visionnées sur le site unis.ca/de-par-chez-nous après leur diffusion.