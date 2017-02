Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de Charlevoix: approuvé!

Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de Charlevoix a reçu le sceau ministériel et pourra donc être mis en application. Il aura fallu plus de deux ans de travail avant son entrée en vigueur.

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a mis en place des objectifs nationaux dans sa politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le plan de la MRC de Charlevoix est en phase avec les priorités du ministère. La réduction des déchets municipaux enfouis de 15 % d’ici 2020, la récupération de 100 % du papier-carton valorisable et de 80 % du plastique, verre et métal et la valorisation de 100 % des matières organiques (bac brun) sont à l’ordre du jour. Les éco-centres seront mis à contribution dans l’atteinte des objectifs comme la réduction des résidus de béton, de brique et d’asphalte et la valorisation du bois, ainsi que dans la valorisation des résidus domestiques dangereux et des appareils technologiques.

« La population doit s’impliquer en participant aux différentes collectes mises à leur disposition et en utilisant les services offerts. D’autres types de services et collectes viendront s’ajouter dans les prochaines années afin de nous permettre d’atteindre nos objectifs », explique Isabelle Tremblay, du Service de la gestion des matières résiduelles de la MRC de Charlevoix. Elle dresse un bilan positif de l’année 2016.

«La collecte des matières organiques nous a permis de valoriser 108 tonnes de plus que l’année dernière, nous sommes à 678 tonnes métriques (Tm) de résidus compostés grâce à la collecte porte à porte du bac brun. Le recyclage est passé de 1908 Tm en 2015 à 1938 Tm en 2016, une hausse de 31 Tm. Dans nos écocentres, nous avons valorisé 85 Tm de plus que l’an passé. Nous allons dans le bon sens, il faut continuer ! », indique-t-elle.

Dès 2020, l’élimination de la matière organique sera complètement interdite. « Si chaque citoyen qui a accès à la collecte des matières organiques utilisait son bac brun, nous détournerions déjà de l’élimination le 15 % des déchets enfouis. Le traitement par compostage coûte moins cher que l’élimination, ce qui signifie des économies sur les comptes de taxes », explique Mme Tremblay, chiffres à l’appui. « Éliminer une tonne de matières coûte 145,23 $ alors que composter une tonne coûte 85,67$. À partir de 2017, le gouvernement va aussi bonifier son régime de redistribution pour les MRC qui, comme nous, valorisent leurs matières organiques. Des montants supplémentaires reviendront dans nos poches selon notre performance en ce domaine», conclut-elle, invitant les citoyens à développer l’habitude de mettre leurs déchets organiques dans les fameux bacs bruns.

Vous pouvez consulter le PGMR 2016-2020 sur le site Internet de la MRC de Charlevoix au : www.mrc-charlevoix.ca dans la section : gestion des matières résiduelles, sous-section : plan de gestion des matières résiduelles.