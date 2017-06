Les Petites franciscaines de Marie au MACBSP

Crédit photo : Alicia Lorente

(LT) Jacques Saint-Gelais a profité de l’inauguration de la Résidence des Bâtisseurs la semaine dernière pour annoncer la tenue d’une grande exposition sur les Petites franciscaines de Marie, qui sera lancée le 25 juin au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. « On vous a vu œuvrer comme enseignante et dans votre engagement auprès de la communauté, a souligné le directeur général du Musée d’art contemporain. Cette exposition permettra de vous voir dans un contexte où on ne vous connaît pas qui est dans votre intimité. La photographe Alicia Lorente a passé un mois avec les Petites franciscaines de Marie. Elle a pris des photographies extraordinaires. Je veux faire connaître cette exposition à travers tout le Québec ».

Le vernissage de cette exposition qui aura pour titre « Le temps révélé » aura lieu le 25 juin à 14 h. Cet événement permettra aussi de dévoiler les deux autres expositions du Musée : Marius Dubois, « Dans l’œil du temps » et « L’atelier » de Claude Le Sauteur. Les Charlevoisiens et les visiteurs ont jusqu’au 5 novembre 2017 pour visiter ces trois expositions.