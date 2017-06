La Médaille du Gouverneur général à Laurence Bois

Laurence Bois, de La Malbaie, étudiante au programme du bac international en sciences de la santé au cégep François-Xavier Garneau de Québec, a reçu la Médaille du Gouverneur général du Canada, mercredi soir dernier, à l’auditorium de l’école secondaire du Plateau.

Visiblement fière de cette médaille de bronze, Mme Bois a affirmé vouloir poursuivre des études en médecine au cours des prochaines années. Elle est plus particulièrement attirée par la chirurgie et elle a le désir de… revenir pratiquer dans Charlevoix. D’ailleurs, si son programme collégial avait été offert ici, elle n’aurait pas hésité à le suivre dans Charlevoix. Mme Bois est l’élève qui a affiché la meilleure performance scolaire au total des 4e et 5e années de secondaires, incluant les résultats des examens du ministère de l’Éducation.

Aussi à l’honneur, les jumelles Corinne et Sandrine Savard ont reçu la Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour leur implication et leur engagement dans l’école, en plus de rencontrer les exigences de réussite académique.

Des élèves de chaque niveau détenteurs de la meilleure moyenne générale font aussi partie de la soixantaine de boursiers : Anthony Bouchard en 1ere secondaire, Justine Lavoie en 2e secondaire, Xavier Giroux et Antoine Perron en 3e secondaire, Audrey Thivierge en 4e secondaire et Sarah Bouchard en 5e secondaire.

Tout au long de la soirées, des bourses ont été remises aux élèves méritants en anglais, mathématiques, arts plastiques, sciences et technologie, adaptation scolaire, passion sciences, éducation physique et concentration sportive, en plus d’éthique et culture religieuse, musique, Force avenir et divers projets.

Mentionnons enfin que deux prix « Coup de cœur » ont été décernés, à Kelly-Ann Tremblay pour le 1er cycle et à Vincent Couturier pour le 2e cycle.

Pierre Girard, président de la Commission scolaire, et Jean-François Giroux, directeur de l’école, ont pris le temps de souligner ces réussites. « Les étudiants, vous étiez les décideurs de votre réussite. Bravo ! Ces hommages sont aussi le reflet des enseignants ayant cette capacité de faire valoir votre potentiel. Si Charlevoix se classe parmi les meilleurs dans bien des domaines parmi les 62 commissions scolaires, c’est parce qu’on a de bons enseignants », conclut M. Girard.

Cette soirée a été rendue possible grâce à la générosité d’une vingtaine de partenaires.