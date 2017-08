Les Louves s’inclinent 2 à 1

L’équipe de soccer sénior féminin de Baie-Saint-Paul a perdu 2 à 1 face aux Titans de Saint-Étienne mercredi soir le 16 août sur le terrain du Centre éducatif Saint-Aubin. « L’autre équipe a commencé à jouer assez intensément dès le début de la partie. On s’est un peu trop assis sur nos lauriers ce qui fait que l’on a commencé à jouer vraiment après la première mi-temps, alors que les avaient déjà un but à leur actif », confie Benoît Bradet, l’entraineur des Louves.

Un but de Rose Tremblay-Gravel a permis d’égaliser en deuxième demie avant que les Titans ne récidivent en comptant le but gagnant. « Un but chanceux sur une faute », selon M. Bradet.

Rappelons que lundi prochain le 21 août à 19 h 30 les Louves affronteront les Caravelles de Sainte-Foy sur le terrain derrière le Centre éducatif Saint-Aubin.