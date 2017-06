Planter des arbres pour sensibiliser au développement durable (vidéo)

Le jeudi 15 juin, une soixantaine d’élèves de quatrième et cinquième secondaire du centre éducatif Saint-Aubin ont planté des arbres à l’intérieur des limites du Jardin de François dans le cadre du projet « Pousse Vers (T)… le futur ». L’objectif de ce projet est de « poser un geste simple en plantant un arbre à proximité pour le voir grandir. Cette petite action sensibilise les jeunes au développement durable et sur le rôle qu’ils ont à jouer pour assurer un environnement sain aux prochaines générations », est-il écrit dans le communiqué de presse. Plus d’une soixantaine d’arbres d’une douzaine d’essences différentes ont ainsi été plantés.

L’idée du projet revient aux élèves du centre éducatif Saint-Aubin qui voulait faire des actions concrètes pour améliorer l’environnement. Un de leur moniteur a trouvé un endroit et une situation plus qu’appropriés. « Je savais que des arbres allaient être plantés dans le Jardin de François, alors je me suis dit pourquoi par en profiter pour lier cela à la thématique », explique Jean Daniel, bénévole au centre éducatif. Les élèves ayant accepté de participer à l’activité lancent aussi un défi à tous les autres élèves du Québec, soit celui d’implanter leur projet dans leur école.

L’activité était une belle façon de souligner l’adoption par la ville de Baie-Saint-Paul de son troisième plan d’action de développement durable. Ce dernier comporte vingt-deux actions à réaliser de 2017 à 2022, dont six concernant l’environnement et les changements climatiques. Son élaboration a commencé en 2016 avec le colloque Baie-Saint-Paul 2016 : Inspirez le monde!.

Discours inaugural du maire de la ville avant l’activité.