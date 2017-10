Inauguration de La Procure, espace de coworking: Aller plus loin avec La Procure

Un nouvel espace de co-travail ouvre ses portes dans Charlevoix, entre les murs de Maison-Mère, ex-ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie. «Accélérateur d’entreprise », « catalyseur de génie entrepreneurial », La Procure offrira non seulement des lieux de travail aux travailleurs autonomes et autres entrepreneurs, mais aussi plusieurs services d’accompagnement pour leur permettre de se propulser vers l’avenir.



Photos: Louis Laliberté

Sylvain Gendreau, directeur général de Maison-Mère, est ravi de voir l’espace de coworking enfin ouvert aux travailleurs de tous acabits à la recherche d’un espace travail inspirant à la fois lieu de rencontre, de partage et de réseautage. «On en parle depuis septembre dernier. On avait ça dans la mire dès le départ. On voulait mettre sur pied un centre de création et d’innovation qui serait bon pour toute la communauté et qui serait un levier économique », explique le DG.

Le SDLE est au nombre des partenaires qui permettront de bonifier l’offre à la clientèle de La Procure. En effet, des agents de développement du SDLE seront régulièrement sur place pour prodiguer conseils et autres services d’accompagnement.

« C’est ce qui nous distingue. On a une plus petite clientèle, mais on offre ce volet accélérateur avec l’appui de tous nos partenaires.

La Procure n’est pas que réservée aux Charlevoisiens . «On a aussi un mandat d’aller chercher des gens de l’extérieur, de leur donner le goût de venir travailler ici et de développer des opportunités », ajoute M. Gendreau. Les membres de La Procure pourront ouvrir leurs horizons puisque leur carte leur donnera accès à d’autres espaces de co-travail à La Malbaie, Québec et même Montréal.

Plus de détails à venir