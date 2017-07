Gaston Duchesne ne briguera pas la mairie de Baie-Saint-Paul

Le conseiller municipal Gaston Duchesne ne se présentera pas à la mairie de Baie-Saint-Paul. Il a annoncé ce soir lors de la séance du conseil municipal qu’il souhaitait se présenter comme conseiller municipal du district numéro 5.

«Un travail à temps plein j’en ai eu un pendant 35 ans. Je suis une personne très impliquée socialement. Je veux avoir du temps pour mes loisirs. Le travail de représentation comme maire est omniprésent surtout dans une communauté comme la nôtre. Je continuerai à travailler pour vous, j’espère que vous m’appuierai. Je suis disponible en tout temps pour mes citoyens.»

Plusieurs projets sont stimulants pour le conseiller Gaston Duchesne sont nombreux dont celui de la Maison mère, la réfection de l’aréna, le projet de pataugeoire et celui de la prolongation de la rue Forget pour favoriser la fluidité routière.

Le conseiller municipal Sébastien Perron a décidé de se retirer de la politique municipale. «Avant d’être un élu, on est une personne et je m’étais fixé certains objectifs à atteindre, a-t-il indiqué. J’ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines élections. Je poursuivrai toutefois mon travail jusqu’au 4 novembre. »