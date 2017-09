Festival Folklore Isle-aux-Coudres, du 22 au 24 septembre: C’est maintenant!

Crédit photo : Benoît Dupont

Attachez votre caluron avec de la corde à « balle » et sortez vos beaux souliers à giguer : le Festival de folklore de l’Isle-aux-Coudres est de retour et il y a fort à parier qu’il vous fera danser jusqu’aux petites heures!

Du 22 au 24 septembre, le trad s’éclate sur l’Isle aux Coudres! Le party de cuisine des Arthur à Noël met la table pour une fin de semaine endiablée. C’est d’ailleurs chez les Arthur qu’est née l’idée de ce festival faisant la part belle à nos traditions les plus festives. Alors, pas besoin de vous dire comment ils seront contents de vous faire swigner votre compagnie en la leur!

Grosse prise dans les filets du festival, les Charbonniers de l’enfer feront valser leurs voix si joliment complémentaires le samedi dès 19 h 30. Durant la journée, pourquoi ne pas musarder dans le coin des artisans ? La fameuse parade de tracteurs se met en branle dès 13 h 30 et jusqu’à 15 h.

Fred Péloquin et son accordéon s’amusent deux fois plutôt qu’une, d’abord dans les vergers à 14 h puis sur le perron de l’église à 20 h. Histoire de vous donner le jus pour vous rendre jusqu’au bout de la nuit avec Quimorucru, dont le spectacle débute à 21 h 30, sustentez-vous lors du souper méchoui dès 17 h.

Le lendemain, clin d’œil à un passé pas si lointain avec la messe folklorique dès 8 h 30, le brunch folklorique dès 10 h 30 et le désormais célèbre gala amateur, de midi à pas d’heure…

Tous les spectacles sont à vous pour la modique somme de 40 $. Visitez le site festivalfolkloreiac.com pour les détails et procurez-vous votre laissez-passer pour le bonheur sur lepointdevente.com!

Des forfaits incluant l’hébergement sont offerts avec la collaboration des aubergistes et hôteliers de l’île, pour vous permettre d’étirer le plaisir!