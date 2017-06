Emploiretraite.ca débute ses activités dans Charlevoix

Emploiretraite.ca a lancé sa plate-forme de recrutement et de recherche d’emplois, qui est un moyen de mettre en relation des candidats d’expérience avec des employeurs pour la région de Charlevoix. L’objectif visé par cette plate-forme consiste à mettre à la disposition des employeurs une main-d’œuvre formée et expérimentée, âgée de 50 ans et plus.

Déjà près de 200 entreprises différentes proposent autour 200 à 500 postes chaque mois. Depuis la mi-mars, environ 5 000 candidats se sont inscrits sur cette plate-forme. Selon une étude réalisée en 2014, par ING Direct, un retraité sur deux souhaite retourner sur le marché du travail, dont 30 % le souhaite pour une raison économique.

La directrice et présidente d’Emploiretraite.ca, Julie Dufresne ne s’attendait pas à un si grand engouement. « Je suis très heureuse de pouvoir ainsi agrandir la population active et de permettre le transfert de savoirs. Dans un emploi antérieur, j’ai rencontré une centaine d’entreprises et j’ai constaté que beaucoup de temps est accordé au recrutement et à la formation d’employés. Nous croyons qu’Emploiretraite.ca pourra aider autant les chercheurs d’emploi que leurs nombreux et dynamiques employeurs dans la région de Charlevoix en raison de l’exode des jeunes vers les grands centres et sachant que c’est près de la moitié de la population de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré qui est âgée de 50 ans et plus ».

La SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Ile d’Orléans agira comme partenaire et proposera un incitatif financier en plus d’un accompagnement personnalisé en gestion des ressources humaines aux entreprises admissibles. « La SADC est fière de s’associer à Emploiretraite.ca afin d’offrir un outil de plus aux entreprises de son territoire pour pallier aux problématiques de recrutement qu’elles peuvent rencontrer, a précisé le directeur général, Pascal Harvey. Il y a beaucoup de retraités actifs dans région, nous voulons leur faire connaître la plate-forme. Nous pourrons aussi aider les entreprises à monter leur profil. »

Donnez au suivant

Le maire des Éboulements, Pierre Tremblay, fait partie de la clientèle ciblée par cette plate-forme. « Je suis arrivé dans la région en 2010. Âgé de 64 ans, je considérais que j’étais encore capable de donner au suivant. J’ai aimé la conférence de Julie Dufresne et je connais des gens qui souhaitent travailler à temps partiel. C’est aussi facilitant pour se créer un réseau et pour s’intégrer dans nouvelle région. Les gens retraités pourront ainsi mettre leurs compétences aux services du milieu. »

La Chambre de commerce de Charlevoix et Alliance Affaire Côte-de-Beaupré agiront en tant que partenaires diffuseurs afin de rejoindre un plus grand nombre d’entreprises. « La croissance des entreprises est freinée par le manque criant de main-d’œuvre dans notre région, a souligné Johanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce. Emploiretraite.ca est une solution concrète facilement applicable, qui permettra de soulager les employeurs à court terme. »

La plate-forme permet de créer un curriculum-vitae ou une offre d’emploi facilement, en plus ou moins 10 minutes. Les employeurs ont accès qu’aux C. V des postulants intéressés.