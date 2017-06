Une deuxième récolte pour les Vergers Pedneault

Les produits de la Cidrerie et des Vergers Pedneault se sont une fois de plus distingués lors de la Coupe des nations qui a eu lieu le 29 mai. Ils ont amassé cinq médailles (une d’or et quatre médailles d’argent) sur les 104 décernées par ce concours réservé aux producteurs artisans québécois.

La Mistelle de pomme et poire a reçu la mention or alors que la Mistelle de pomme, la crème de prune, la crème de petite poire et le glacier ont obtenu la mention argent. Au total 346 produits ont été dégustés par des juges internationaux provenant de 10 pays, de sommeliers reconnus et de membres de confréries bachiques (assemblées de professionnels et d’amateur de vin).

Quatre commissions, chacune ayant au moins trois juges internationaux, se sont partagés la dégustation, a expliqué Éric Desgagnés, copropriétaire de la Cidrerie et des Vergers Pedneault dans un communiqué. Pour les participants, c’est un grand privilège de pouvoir compter sur l’évaluation de ces grands connaisseurs. Les jurys présents cette année font partie de la courte liste des grands dégustateurs du monde.