«Dernière chance», une comédie drôle et surprenante

L’auteur et comédien Manuel Guérette et ses acolytes Claudine Lampron, Simon Labbé et Nicole Plante ont présenté la comédie Dernière chance au Petit Théâtre de la Cité d’art les 2 et 3 août. Le public a beaucoup apprécié le jeu des comédiens dans cette comédie, qui a fait bien rire la trentaine de spectateurs présents lors de la représentation hier.

La pièce de théâtre raconte l’histoire de Jean Charles (Simon Labbé) qui, pour sauver sa salle de théâtre, doit prendre des risques. Il décide de changer la face du théâtre d’été au Québec. On ne fera plus rire les gens, nous allons les éduquer! Jean-Charles et ses comédiens, Rosanne Lafleur (Nicole Plante), Lisebeth Allaire (Claudine Lampron) et Chrystophe Avecunigrec (Manuel Guérette), se lancent dans l’interprétation de grands classiques de la littérature du cinéma et de la télévision. Les spectateurs pourront voir des extraits de Roméo et Juliette de Shakespeare, de Cyrano de Bergerac, écrit par Edmond Rostand et du populaire téléroman Le temps d’une paix, interprétés de façon loufoque. La scène finale vous surprendra à coup sûr.

Cette pièce est présentée par le Théâtre Parce Que les 4 et 5 août et du 9 au 12 août à 20 h au Petit théâtre de la Cité d’art Charlevoix. Les billets sont en vente au coût de 20 $. L’achat peut se faire via lepointdevente.com. Pour réservations ou informations, composez le 418 202-0691.