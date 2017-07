La chanteuse Annie Blanchard au Havre musical de l’Islet

Crédit photo : Site Internet du Havre musical de l'Islet

La chanteuse Annie Blanchard sera au Havre musical de l’Islet ce dimanche 30 juillet. Elle est entre autres connue pour son interprétation de la chanson Évangéline. Une nouvelle version de cette chanson sera d’ailleurs enregistrée durant le concert. Cette version pourra être entendue sur son prochain album. Originaire de Maisonnette au Nouveau-Brunswick, la chanteuse évolue dans le milieu musical depuis 2004. Elle a participé à la troisième édition de l’émission Star Académie l’année suivante. Elle a lancé en septembre 2016 son 4e album ayant pour titre Those were the days.

En première partie, les spectateurs pourront voir Éric Bernier, qui faisait partie des coups de cœur de la programmation l’an dernier. La programmation estivale se poursuit jusqu’au 3 septembre au Havre musical de l’Islet. La semaine prochaine, ce sera au tour de Marc Hervieux de venir rencontrer les insulaires et les visiteurs. Pour en savoir plus, visitez le www.motelislet.com/havre-musical-de-lislet. Les spectacles sont présentés à contribution volontaire.