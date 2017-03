Plus vieux commerçant à Place Charlevoix, Richard Berthiaume pense que « notre centre d’achats se compare au contexte provincial et le phénomène comme on le connaît est en train de basculer ».

Le propriétaire de La Malbaie Communications ajoute que « c’est le phénomène du commerce au détail et, dans mon domaine, la situation est comparable ici comme ailleurs. Charlevoix obéit aux lois du marché. Nous louons un espace dans une complexe qui offre un mail et du stationnement. C’est aux gens des boutiques de faire la job, d’avoir du bon personnel, des bons produits et du service à la clientèle. Le commerce, ce n’est pas un jeu. Le client qui entre doit être bien servi ».

M. Berthiaume se permet une analyse critique de la situation : « Nous brassons des affaires dans la plus belle région touristique du Québec et notre clientèle est internationale. Nous devons adapter nos standards à cette réalité. Est-ce normal qu’on voit arriver des autobus à 9h30 et que 50% des places commerciales soient fermées ? » questionne-t-il.

Il faut accepter le fait que le propriétaire du complexe offre des locaux aux entreprises et que plus ces dernières occupent de l’espace, meilleures sont les conditions de location. « Les petits commerces n’ont pas le pouvoir et le cahier de charge d’un Canadian Tire quand elles négocient. Voilà pourquoi nous devons remplir notre mandat lorsque les gens viennent chez nous et offrir un service de première classe. Quand un client franchit notre porte, il faut l’accompagner », conclut-il.