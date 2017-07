Le 35e Symposium s’ouvrira le 28 juillet

Crédit photo : archives Emélie Bernier

La 35e édition du Symposium international d’art contemporain commencera le vendredi 28 juillet avec le traditionnel défilé des artistes. Cette année, la Fanfare Pe Na Rua animera dès 19h30 les rues du centre-ville de Baie-Saint-Paul pour cette occasion. Le défilé se rendra jusqu’à l’aréna Luc et Marie-Claude où se poursuivra la soirée d’ouverture.

Ajoutons que Denys Tremblay, alias Denys Premier, Roi de l’Anse, agira à titre de président d’honneur de la 35e édition du Symposium. L’artiste peintre Marc Séguin, sera aussi du défilé vendredi le 28 juillet, dont il est le porte-parole. Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme et Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie participeront aussi à cette soirée d’ouverture.

Sous le thème «Passés au Présent», cette 35e édition accueillera 12 artistes du Québec et du Canada. Les visiteurs pourront voir à l’œuvre Magali Baribeau-Marchand et Sara Létourneau (Saguenay / Québec), Charles-Étienne Brochu de Québec, le cabinet de fumisterie appliquée de Paris et Nantes en France, Karine Locatelli de Baie-Saint-Paul, Mitch Mitchell (Montréal), Dong-Kyoon Nam (Hamilton / Ontario), Elise R. Peterson (Brooklyn / États-Unis), Catherine Plaisance (Montréal), la Famille Plouffe (Longueuil), Jean-Charles Rémicourt-Marie (Hérouville-Saint-Clair / France), Stéfanie Requin Tremblay (Québec) et Laura St-Pierre (Saskatoon / Saskatchewan). Les artistes seront présents dans l’aréna de Baie-Saint-Paul du mercredi au dimanche entre 12 h et 17 h et ce, jusqu’au 27 août.