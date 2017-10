17 000 $ pour le Domaine Forget

Caroline Simard, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, annonce qu’une somme de 17 000 $ est octroyée au Domaine Forget de Charlevoix, dans le cadre du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale afin de permettre la réalisation d’un plan marketing.

« Le Domaine Forget fait partie du paysage culturel de Charlevoix depuis des années. Grâce à une programmation riche et diversifiée, il mobilise les gens d’ici, en plus d’attirer de nombreux visiteurs et de générer des retombées majeures pour la région. Je suis très fière que notre gouvernement reconnaisse l’importance de cette institution et qu’il la soutienne dans ses projets », a déclaré Mme Simard.

Le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale soutient la réalisation de projets ayant un impact sur le développement économique. Les projets soutenus doivent contribuer au dynamisme, à la vitalité, au développement économique, à l’essor économique et au rayonnement de la région.