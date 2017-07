La Voie agricole de retour à la télé

Après une année d’absence, la télésérie La Voie agricole sera de retour pour une 4e année dès janvier prochain. Une fois de plus, la promotion du milieu agricole, de la relève et de la transformation et commercialisation des produits seront mis en lumière.

Réalisée dans le cadre de l’Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis en partenariat avec la fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, la série mettra de l’avant la réalité des producteurs agricoles, les défis, les démarrages d’entreprises et les étapes de transfert. Avec la production de 12 émissions de 30 minutes, La Voie agricole poursuit sa mission qui est de donner la parole aux producteurs, faire valoir leur talent, leur créativité et leur souci du développement local et régional, tout en mettant de l’avant les aspects humains de l’agriculture et du transfert d’entreprises.

Parmi les thèmes d’émissions à découvrir, seront abordés la production biologique, les marchés publics, la qualité du lait, le bien-être en agriculture, la production de dindes et l’agrotourisme. La diffusion débutera en janvier 2018 sur les chaînes de nos habituels collaborateurs : GoXplore Charlevoix, la Télévision d’Ici, MAtv Québec et MAtv Bas-St-Laurent, ainsi que plusieurs autres télévisions communautaires en province. Les émissions seront aussi disponibles sur le web, via la chaîne Youtube.

L’Entente regroupe 12 partenaires dont le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, les MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est et la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale—Côte-Nord, selon Cathy Chenard, animatrice et conseillère en communication à l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord.