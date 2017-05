Les Vins généreux sont de retour à la SAQ

Pour une 7e année, les 400 succursales de la Société des alcools du Québec lancent l’événement Les Vins généreux au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ). Pour chaque bouteille de vin blanc vendue les 26, 27 et 28 mai, 1 $ sera remis à la cause. Pour faire plus, les clients seront invités à faire un don supplémentaire à la caisse, et ce, à compter du 22 mai. Dans Charlevoix, le montant amassé cette année sera offert au Centre Communautaire Pro-Santé, membre du réseau des Banques alimentaires du Québec.

Un appui qui fait la différence

« Le réseau des Banques alimentaires du Québec répond à plus de 1,8 million de demandes d’aide alimentaire d’urgence chaque mois. La contribution que nous remet la SAQ chaque année est notre plus important don en argent. Il nous permet non seulement de répondre aux demandes d’aide qui nous sont adressées, mais aussi de bâtir des projets porteurs pour soutenir les gens dans le besoin. Grâce au soutien financier de la SAQ, les Moisson à travers le Québec peuvent notamment récupérer plus de nourriture dans les épiceries tout en respectant les plus hauts critères de salubrité », déclare Annie Gauvin, directrice générale du réseau des Banques alimentaires du Québec.

L’an dernier, grâce à la généreuse contribution des clients SAQ de la région Baie-Saint-Paul, le Centre Communautaire Pro-Santé a reçu 2 822 $.