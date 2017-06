Trois directrices de Charlevoix honorées

Trois directrices municipales de Charlevoix ont vu leurs 25 et 35 années de loyaux services dans le monde municipal soulignées à l’occasion du 78e congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) qui se tenait au Centre des congrès de Québec, à la mi-juin.

Sylvie Foster, directrice générale de Saint-Siméon, avec 35 années de service, de même que Marie-Claude Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière de Saint-Irénée, et Madeleine Tremblay, directrice générale de Saint-Hilarion, 25 années de service, ont figuré parmi les 43 directeurs municipaux qui ont été récompensés pour leur engagement d’exception auprès de leurs concitoyens.

Venus des quatre coins du Québec pour assister au congrès annuel, plus de 560 membres ont pu parfaire leurs connaissances et en apprendre davantage sur les meilleures pratiques du monde municipal. Ce rassemblement, tenu sous le thème Profession et collectivité : En mode évolution, a proposé aux congressistes 20 activités d’information, en plus des nombreuses occasions de réseautage et de partage d’expérience.

« L’ADMQ est une source de référence et d’accompagnement pour les directeurs généraux. Nous sommes heureux de les voir nombreux à prendre une pause de leurs multiples responsabilités pour assister au congrès et bonifier leur expertise. En soutenant nos membres dans l’exécution de leurs tâches, nous remplissons notre mission de les mener au sommet de leur profession, qu’ils soient en poste depuis deux mois ou depuis vingt ans », a mentionné Charles Ricard, président de l’ADMQ, lui-même directeur général et secrétaire-trésorier à Chelsea, dans l’Outaouais.