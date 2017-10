Les adeptes de curling ont encore jusqu’à demain soir, dimanche 22 octobre, pour s’inscrire au tournoi d’ouverture du club de curling Nairn de Clermont ayant pour thème l’Halloween. La compétition se déroulera du 26 au 28 octobre.

Pour s’inscrire, appeler au 418 633-1243 ou au 418 270-0089. Le coût de participation est de 20 $ pour les membres du club et de 25 $ pour les autres. Ceux qui veulent se prévaloir du souper du samedi soir en plus de leur participation au tournoi doivent débourser 25 $ pour les membres et 35 $ pour les autres.