Le tour du chapeau pour Annie Bouchard

Annie Bouchard et sa nouvelle pilote, Évelyne Gagnon, ont remporté pas moins de trois médailles la semaine dernière, dont deux aux Championnats canadiens.

Par Gilles Fiset

Les deux paracyclistes ont d’abord gagné deux médailles aux Championnats canadiens à Bromont les 16 et 17 août, soit la médaille de bronze au contre-la-montre, à 4 secondes seulement de l’équipe en seconde position, et celle d’argent le lendemain à la course sur route. Ces très belles performances ont ensuite été suivies deux jours plus tard d’une médaille d’argent à l’épreuve du contre-la-montre du Championnat québécois, à Saint-Jean-de-Matha. « On est vraiment contentes de notre performance, même si on est un peu déçues de notre course qui nous a valu le bronze. On n’avait pas assez roulé ensemble ma pilote et moi, ce qui nous a valu des difficultés au niveau du pilotage et du rythme de course, mais pour les deux autres épreuves, on était vraiment en symbiose », raconte Annie, qui était particulièrement fière de sa course de samedi dernier. « Pour la première fois depuis deux ans, on a devancé l’équipe qui était sur la troisième marche du podium samedi. On était toujours entre cinq et trente secondes derrière eux, mais là, on les a battus de 57 secondes. Le plus intéressant, c’est qu’elles n’ont pas fait de contre-performance, c’est seulement que nous étions meilleures pour cette course-là », explique-t-elle.

C’est donc sur une très belle note que la saison de compétitions de nos deux cyclistes prend fin, après avoir remporté quatre médailles cet été. Évelyne et Annie avaient décroché une médaille de bronze à Granby au début du mois de mai dernier. « On prévoit se reposer pendant au moins quatre semaines avant de reprendre l’entrainement sérieusement », termine Annie Bouchard.