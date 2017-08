Le test final dimanche pour le Joe Smoked Meat

Après sa victoire facile de 2 à 1 contre les Caravelles GC de Sainte-Foy dimanche dernier sur son propre terrain, le Joe Smoked Meat se prépare à affronter l’une des trois meilleures équipes de la ligue pour son prochain match. Il s’agit du dernier obstacle avant les séries, selon l’entraineur du Joe.

Par Gilles Fiset

« La première place au classement se joue dimanche prochain », affirme Dave Côté, l’entraineur-chef du Joe Smoked Meat (JSM). « Le dernier match dans deux semaines ne devrait pas être difficile, car on joue contre une équipe en bas de classement, alors que celui de dimanche prochain risque d’être vraiment difficile; ça passe ou ça casse ».

Le 13 août à Québec, l’équipe sénior de Baie-Saint-Paul fera face à l’Impact JR, une redoutable équipe, selon Dave Côté. « Je pense que c’est une des trois meilleures équipes avec nous et Cap-Rouge/Saint-Augustin, affirme l’entraineur. C’est l’équipe qui a accordé le moins de buts cette année, sept seulement en douze matchs, et depuis deux mois, ils n’ont pas perdu une seule fois. Ils ne sont pas dans la lutte pour la première position du classement parce qu’ils ont connu un très mauvais début de saison en perdant trois de leurs quatre premiers matchs, mais depuis, ils n’ont connu que des victoires ».

Une victoire facile

Lors du dernier match du dimanche 6 août, le JSM a dominé les Caravelles, en marquant un but sur un tir de pénalité à la toute fin du match, cependant. « Mathieu Nart et Hugo Leblanc-Dufour ont compté durant les trente premières minutes de jeu et on n’a pas vraiment été inquiété de toute la partie. On dominait vraiment le jeu avec un beau travail d’équipe », relate l’entraineur du Joe.