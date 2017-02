Soirée-bénéfice à Saint-Urbain: 11 000 $ pour Opération Enfant Soleil

Les Charlevoisiens ont encore démontré leur grande générosité samedi dernier lors d’un souper suivi d’une soirée de danse au centre communautaire de Saint-Urbain.

Plus de 260 personnes ont participé à l’événement. « On ne pouvait pas en mettre plus, c’est le maximum que peut contenir la salle », explique Marie-Êve Duchesne, une des trois instigatrices de la soirée. « On avait plus de 70 commanditaires qui nous ont donné soit un montant d’argent, soit un prix à faire tirer. En plus, durant la soirée, on a vendu pour 4 000 $ de billets pour faire tirer les prix les plus importants. Ça nous a aidés à atteindre le beau montant de 11 000 $ », raconte Marie-Êve.

Une tradition depuis six ans

Voulant faire leur part pour aider leur prochain, Marie-Êve et deux autres complices, Mario Simard et Steeve Lajoie, organisent depuis six ans maintenant une activité pour amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. « Au début, l’activité se déroulait l’été et on passait toute une journée à animer les gens pour amasser des fonds de 8 h à minuit. C’était vraiment très fatigant », confie Marie-Êve Duchesne. « L’an dernier, on a décidé de faire un souper et ç’a très bien marché. On a eu autant de monde que cette année. Les gens nous demandaient de refaire l’activité, alors on s’est dit pourquoi pas », ajoute-t-elle.

Objectif 100 000 $

« Je pense que l’an prochain, il y aura une septième année, car j’aimerais pour atteindre le chiffre magique de 100 000 $ en donc », affirme Mme Duchesne qui n’est pas loin de réussir, car le trio à amassé plus de 75 000 $ jusqu’à maintenant.

Marie-Êve Duchesne, Mario Simard et Steeve Lajoie, entourés des représentants des principaux commanditaires, soit la Caisse populaire Vallée du Gouffre, Croft Transport, Yvon Duchesne et fils et

Transport Sébastien Michaud. (Photo : gracieuseté)