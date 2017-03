Semaine québécoise de la déficience intellectuelle: des occasions de rencontre

Du 12 au 18 mars se tiendra la 29e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Jean-Michel Ferland en est le fier porte-parole charlevoisien. Lui qui « connaît tout le monde », selon son père Mario, et n’hésite pas à inviter les gens à venir lui serrer la pince, porte définitivement bien ce titre. Il vous convie à participer aux différentes activités proposées.

Parmi celles offertes à tous, mentionnons le cocktail d’ouverture du jeudi 9 mars au Collège Mérici. Plus près de nous, la célébration eucharistique du dimanche 12 mars est toujours un moment particulier, que vous soyez croyant ou non. Elle se tiendra à l’Église de Baie-Saint-Paul de 10h30 à 11h30.

Au cours de la semaine, différentes activités de sensibilisation se tiendront dans les écoles secondaires de la région. «Ce sont des éducateurs qui profitent de la semaine pour aller dans les classes sensibiliser à la différence afin de baisser les barrières des différences. On travaille fort à démystifier, à travailler avec le milieu pour intégrer les jeunes qui passent dans nos écoles pour leur offrir des alternances école-stage. Nationalement, ce qu’on vise, c’est l’inclusion, tant à l’école qu’au travail ou dans les loisirs », explique Louise Lamy, coordonatrice aux services éducatifs de la Commission scolaire de Charlevoix. Ces activités sont fondamentales pour Véronique Piuze, du CIUSSS de la Capitale-Nationale. « La différence peut faire un peu peur. En aidant les jeunes à mieux comprendre les situations qui peuvent paraître un peu bizarres, on leur donne des outils pour rentrer en contact de façon positive avec nos personnes vivant avec une déficience intellectuelle. On grandit vraiment à ce contact-là! », constate-t-elle.

L’escouade « tout le monde bouge dans la joie » se donne rendez-vous aux Sources joyeuses le 13 mars de 9h à 16h. Toutes les familles sont invitées à profiter des activités du centre de plein-air tout en faisant de belles rencontres.

Le 14 mars à la maison des jeunes de La Malbaie, l’équipe d’Educazoo vous attend avec ses animaux exotiques (Réservations au 418-665-7811). Le mercredi 15 mars, venez jouer au bingo-duo au Centre communautaire de La Malbaie entre 10h et midi (Réservez au 418-665-2226 poste 8247).

La fête de l’hiver, un incontournable, se tiendra au centre de jour de saint-Placide et s’adresse à toutes les personnes qui fréquentent les centres d’activités de jour et les ateliers. Vous devez vous y inscrire auprès d’Audrey Côté au 418-435-2980.

Près de 400 personnes vivent avec une déficience intellectuelle dans Charlevoix. Plus d’une trentaine de personnes sont stagiaires ou travailleurs dans des entreprises charlevoisiennes.

« Plus on en parle, plus on a l’occasion d’aller à la rencontre, plus c’est aidant pour l’intégration. Un peu comme l’exemple de Jean-Michel qui a eu la chance de rencontrer un gérant qui voit tout son potentiel. Et l’employeur aussi a été chanceux, puisqu’il a trouvé un employé dévoué. C’est un peu ça, le but de la semaine », de conclure Mme Piuze.