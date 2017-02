Secondaire en spectacles: boum culturel à la poly du Plateau!

L’édition 2017 de Secondaire en spectacles est la preuve indéniable que le virage culturel de l’école secondaire du Plateau est une réussite totale! En tout, 9 numéros musicaux de qualité ont retenti dans un auditorium nickel et fait pour sonner!

La musique était reine de cette soirée et les jeunes ne se sont pas contentés de reprendre des titres connus. S’ils l’ont fait, c’est en y ajoutant une touche personnelle et une bonne dose d’interprétation.

Le jury composé d’Andréanne Warren, Tommy Boivin, Patricia Deslauriers, Dominic Marier et Geneviève Jodoin a eu fort à faire pour déterminer qui représenterait le Plateau aux finales régionales du concours. Au moment de nommer les gagnants et de remettre les prix propres à la région, plusieurs jurés ont d’ailleurs salué le fait que les artistes s’accompagnent eux-mêmes ou sont accompagnés de leurs pairs à l’aide de « vrais instruments ». «Je ne peux pas faire autrement que regarder en arrière, il y a 8 ou 9 ans, et j’ai un grand respect pour ça, mais on venait voir un spectacle de bandes sonores. Ce soir, on vient de voir des jeunes qui jouent de la musique et la musique est vivante et vit à cause de ça», a d’ailleurs commenté Dominic Marier, directeur des Loisirs de la Culture qui a d’ailleurs offert le prix de la Ville de La Malbaie à Audrey Jean. Celle-ci grimpera sur une scène de la programmation culturelle de la ville l’été prochain.

Deux numéros couronnés ex-aequo représenteront l’École secondaire du Plateau soit le duo composé de Julien Rondeau et Philippe Tremblay, pour son interprétation de La rivière de notre enfance et le pianiste Jules Al-Simaani-Goulet, qui a tiré les larmes du public et du jury en livrant la pièce White Keys. « Je suis tellement content! Je suis des cours avec Annie Morin, qui est super gentille et qui est très patiente, pleine de charisme, c’est une personne que j’apprécie. C’est ma 2e participation et l’an dernier, j’étais sur les nerfs! Cette année, j’avais davantage d’audace, je pense », commente le jeune pianiste.

« Une mention spéciale à M. Rondeau, qui a accompagné tout le monde ici, à la trompette, au piano… », a précisé Andréanne Warren. Julien Rondeau et Philippe Tremblay sont ravis. « J’ai hâte de représenter mon école, c’est un rêve. Moi, je voudrais continuer et faire ça toute ma vie », s’enthousiasme M. Tremblay. Quand est venu le temps de choisir la chanson, il en avait plusieurs en tête. « Mais quand je suis tombé sur cette chanson, j’étais dans le fauteuil de son grand-père et ça m’a tout de suite fait penser à lui. Dans le milieu de la chanson, j’ai écrit un texte où je lui parle, pour y mettre ma touche personnelle, pour mon grand père », explique-t-il.

Julien, qui a participé à 4 numéros, est un musicien accompli. « Ça fait 8 ans que je fais du piano avec l’Université Laval et je fais des cours de trompette aussi », ajoute-t-il.

Le coup de cœur du public a été remis au groupe Unisson, composé de Samuel Bolduc, Eloi Douesnard, Xavier Giroux, Audrey Jean, Brandon Lévesque et Julien Rondeau pour son interprétation endiablé du Train, de Vilain Pingouin.

D’autres diffuseurs charlevoisiens ont invité de jeunes artistes à grimper sur leurs planches. Geneviève Jodoin, propriétaire de la Fascine, a pour sa part remis son prix coup de cœur à deux groupes. « J’ai greffé deux groupes ensemble que j’aimerais voir performer chez nous, avant un artiste. Julien Rondeau, Philippe Tremblay et Sarah-Eve Desbiens-Holt pour leur talent brut et parce que je sais qu’ils sauront faire quelque chose ensemble ».

La propriétaire du Havre musical de l’Islet, Patricia Deslauriers, recevra aussi des artistes chez elle à l’île. Elle a aussi nommé deux coups de cœur. Julien Rondeau et Philippe Tremblay feront la première partie d’un artiste ou participeront au spectacle Guy St-Onge et ses amis. Les vieilles canailles sont pour leur part invitées à venir jouer de la musique lors d’un déjeuner sur l’herbe présenté au Havre musical.

Le prix Mérino, maison de production, a été remis par Hélène Cabarus et Alexandra Savard à Sarah Eve Desbiens Holt et Philippe Tremblay. Ils offriront une première partie lors d’un spectacle des jeudis soir de juillet à la Cité d’Art. La jeune Sarah-Eve est enchantée de voir que des scènes s’ouvriront à elle. « Je faisais de la musique quand j’étais plus jeune, mais j’ai arrêté parce que je faisais de l’anxiété et des crises d’angoisse. Je suis fière d’avoir surmonté ça. Et là, j’ai hâte de faire les shows, j’aime ça! », confie-t-elle. Elle a livré Les échardes de Charlotte Cardin accompagnée à la guitare par Julien Tremblay, après avoir vu la jeune femme en spectacle au Domaine Forget.

Sylvie Gravel, directrice adjointe, a profité de l’occasion pour révéler l’identité de l’artiste qui participera à la série le Domaine en ville et offrira, outre un spectacle à l’auditorium de l’école secondaire du Plateau, un atelier de perfectionnement. Karim Ouellet sera donc parmi les jeunes musiciens le 12 octobre prochain, au grand plaisir de ces derniers qui n’ont pas joué leur dernière note!

La finale régionale se qui se tiendront les 21, 22 et 23 mars 2017 à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou. La finale locale du centre éducatif Saint-Aubin aura pour sa part lieu le 23 février.