Sclérose en plaques : plus de 40 000 $ et 140 golfeurs

Voilà les objectifs que se sont fixés les organisateurs du 18e tournoi de golf de l’Association de sclérose en plaques du Grand Charlevoix, qui ont été dévoilés ce mercredi en conférence de presse. L’événement se tiendra le samedi 12 août au Club de golf Murray Bay de La Malbaie.

Le mandat d’atteindre ces objectifs à titre de présidente d’honneur a été confié à Nancy Belley, de Réseau Charlevoix. Elle a accepté de soutenir cette cause parce que l’ensemble de l’argent amassé sert le bénéfice des personnes de Charlevoix.

« Je solliciterai les gens à travers mon réseau, c’est certain. Mais je verrai aussi à ce que notre clientèle sur le train soit sensibilisée à la cause à travers notre produit touristique. La recherche sur la maladie a permis de faire évoluer l’espérance de vie mais nous savons que le gêne ou ce qui génère cette souffrance n’a pas encore été découvert. Alors c’est important de soutenir nos gens ici parce que le défi est sans cesse grandissant, tout comme les besoins. Les sommes amassées servent donc à donner des services », argumente Mme Belley, qui avoue avoir la chance de ne pas avoir près d’elle des gens atteints de cette terrible maladie.

Mme Belley a eu la gentillesse de faire embarquer dans le train les partenaires de l’événement, à partir de l’escale de Pointe-au-Pic, pour les transporter au Club de golf pour la conférence, à leur grand plaisir.

« Malgré le progrès des recherches, la partie n’est pas gagnée et il faudra investir encore beaucoup d’énergie afin de trouver le traitement ultime. C’est d’ailleurs avec votre participation que nous pourrons faire avancer les recherches », a indiqué Dr Éric Melançon, bénévole actif du regroupement.

« J’encourage la population à s’inscrire. On pourra aider encore plus de gens. Et nous encourageons aussi les familles qui auraient un membre qui souffre de la maladie à nous rejoindre. L’Association de la SP peut les soutenir », conclut Mme Belley.

Quarante-six personnes bénéficient actuellement des retombées de ce tournoi. Depuis 1999, le l’événement a généré des retombées de 365 800 $ dont 270 000 $ remis directement aux personnes de Charlevoix atteintes. Règle générale, la sclérose en plaques se déclare entre 20 et 40 ans.