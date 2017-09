Crédit photo : claude boulet

La garde côtière a été dépêchée dans le secteur du quai de Cap-à-l’Aigle pour effectuer un sauvetage d’un voilier en difficulté sur le Saint-Laurent. Le voilier a été ramené à l’aide du bateau de la Garde côtière jusqu’à la marina. L’incident serait survenu plus tôt en après-midi et n’aurait pas fait de blessé. La cause demeure inconnue.