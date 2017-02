Saint-Siméon offre son phare!

Crédit photo : Gracieuseté

Dans le but d’attirer une entreprise dans sa municipalité, Saint-Siméon offre un local. Et pas n’importe lequel! Connu sous le nom du « phare », le local offert est situé en plein cœur du village, un endroit stratégique qui pourrait permettre l’expansion d’une entreprise existante ou la venue d’une toute nouvelle initiative dans la municipalité de l’est du comté.

Le « phare » en question est présentement inoccupé. L’approche tentée par la municipalité ressemble à un appel d’offres, puisqu’au lieu de demander un prix fixe, la municipalité lance un appel de candidatures. Ce sont les entreprises intéressées qui devront soumettre un projet complet qu’un comité de sélection analysera selon divers critères définis (pertinence de l’occupation proposée, aspect financier, offre de service, impact sur la communauté, qualité de la candidature…). L’organisme devra aussi suggérer, dans sa mise en candidature, le montant de location qu’il considère juste.

L’organisme ou l’entreprise choisi aura d’abord droit à un bail d’une durée d’un an avec possibilité de renouvellement par la suite. « C’est la première fois dans Charlevoix qu’une municipalité va tenter cette approche dans le but d’attirer une entreprise. En y allant par analyse de projet au lieu que sur un prix fixe de location, nous rendons plus flexible la marge de manœuvre d’une entreprise à s’établir à Saint-Siméon. La disponibilité d’un local commercial nous a permis d’essayer une nouvelle manière de faire », commente le maire, M. Sylvain Tremblay. Un devis est présentement disponible gratuitement à l’hôtel de ville de la Municipalité de Saint-Siméon afin de connaître les démarches du dépôt d’un projet. L’appel de candidatures est ouvert à toutes les entreprises de partout au Québec et se terminera le 15 mars 2017.