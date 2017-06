La Route du fleuve termine deuxième

La Route du fleuve de Charlevoix, soit la route 362 qui relie Baie-Saint-Paul à La Malbaie, a terminé en seconde position sur 20 pour le concours de la plus belle route panoramique au Canada au « 10Best Readers’ Choice Awards » du journal états-unien USA Today.

C’est la fameuse Cabot Trail, du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, qui a remporté la première place. Le concours s’est terminé le 19 juin et la route gagnante a été annoncée quatre jours plus tard. (Photo prise sur le site du USA Today.)