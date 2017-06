Rouler pour la sclérose en plaques (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Christina Bergeron, une femme atteinte de la sclérose en plaques, s’implique avec le groupe Freedom Riders de Charlevoix. Ces derniers ont accepté de s’associer à l’organisme de la région en faisant faire des tours de moto aux différentes clientèles, des petits aux plus grands, en échange d’un don volontaire afin de soutenir la cause. Cet argent sert à financer la recherche afin d’offrir une meilleure qualité de vie aux gens devant composer avec la maladie

L’événement s’est déroulé le 25 juin dans le stationnement du centre commercial Le Village de Baie-Saint-Paul. Nous avons profité de cette occasion pour saisir le message de Yolande Tremblay, présidente de l’association.

Tu es entrer dans ma vie ,

Sans me demander mon avis,

J’ai voulu t’en empêcher,

Mais toi tu ma forcer,

Une fois installer,

Tu a commencer à m’attaquer,

j’ai essayais de te virer,

Mais je n’y suis pas arriver,

Car tu t’es trop incruster,

Le temps avance,

Et je ressent un vide immense,

Et perd certains de mes sens ,

A cause de ta venue intense,

Tout les jours je me demande , comment je serai demain,

Entre chimio , bolus et autres traitements,

Je me demande si cela en vaux vraiment le peine ,

J’aimerai tant me lever le matin ,

Et me dire enfin je me sens bien ,

Mais pour mes enfants , mon mari ,mes proches, amis(es) qui me soutiennent

Je vais me battre ,je voudrai pouvoir dire un jour,

Enfin je me sens mieux » La SCLEROSE EN PLAQUES EST DERRIERE MOI » et tout ça grâce a vous ….