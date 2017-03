Rêves d’automne suscite des retombées de 3,3 millions $

La 26e édition du Festival de peinture Rêves d’automne a permis de générer des retombées économiques de 3,3 millions en 10 jours d’activités, selon une étude effectuée à la demande de la Corporation des fêtes et événements de Charlevoix (COFEC).

«Nous sommes très fiers de ces retombées qui sont très importantes pour la région», a soutenu la présidente de la COFEC, Karine Horvath. Rappelons que la 26e édition de Rêves d’automne a attiré 23 500 personnes, dont 66,5 % des visiteurs provenaient de l’extérieur de la région.

Le Festival de peinture a aussi permis de générer 17 800 nuitées. Aussi, les retombées économiques n’incluent pas les dépenses générées par les excursionnistes, qui font l’aller-retour pour participer à l’événement.

La 8e édition du Marché de Noël qui est aussi géré par la COFEC a aussi connu du succès avec plus de 18 000 visiteurs. Un plus grand nombre de touristes et d’excursionnistes ont pris part à cet événement hivernal. Ils représentent 60 % de l’achalandage, selon le rapport de la présidente Karine Horvath.

Les deux événements ont vu leur budget diminué en 2016 passant de 325 347 $ à 284 081 $. Malgré cette baisse dans leur budget d’opération, ils ont pu dégager un léger surplus de 8 394 $ pour Rêves d’automne et de 3 440 $pour le Marché de Noël.

