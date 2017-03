Le restaurant Gaufréfolies déménage

Après 22 ans à s’occuper de la clientèle de leur restaurant du centre commercial Place Charlevoix à La Malbaie, Rachelle Néron et Francine Tremblay passent le flambeau à un nouveau propriétaire qui déménagera le commerce au centre-ville vers la fin du mois d’avril.

Par Gilles Fiset

C’est Francine qui a d’abord développé le commerce en 1995. Elle a été rejointe comme copropriétaire un an et demi plus tard par son amie Rachelle qui travaillait pour elle comme employée. « Francine avait besoin d’une associée et moi, j’avais 40 ans et je voyais ça comme un nouveau défi que j’avais le goût de relever », affirme Rachelle.

Sous le signe de l’amitié

Même si à 60 ans passés, les deux femmes aspirent à se reposer des cuisines, elles ne quittent pas leur petit restaurant sans un certain serrement de cœur en sachant ce qu’elles laissent derrière elles. « Ça va nous manquer de ne pas nous voir tous les matins Rachelle et moi. On est des amis d’enfance. On se connait depuis 55 ans et ça fait plus de 20 ans que l’on a toutes sortes de conversation tous les matins », confie Francine. Cette dernière ajoute que la relation un peu spéciale qu’elles ont avec leur clientèle va aussi leur manquer. « On ne vivait pas une relation normale avec nos clients. On avait une approche vraiment conviviale. Les gens nous confiaient toutes sortes de choses et ils nous demandaient même de prier pour eux quand ils étaient malades. Chaque client était important pour nous et on les remercie tous de nous avoir fait confiance pendant plus de 20 ans », ajoute Francine Tremblay.

Cette proximité avec la clientèle n’était cependant pas toujours facile à gérer. « C’était plaisant, mais aussi quelquefois, c’était dur d’être proche des gens, car on n’avait pas de vie privée. Quand on vivait des choses plus difficiles, les clients étaient tellement proches de nous qu’ils pouvaient le sentir et des fois, ça ne te tente pas d’en parler tout de suite. Moi par exemple, j’ai besoin de vivre les choses avant de me confier », explique Rachelle.

Une retraite bien remplie

Les deux compères ne chômeront pas même si elles prennent leur retraite. Elles s’occupent depuis 25 ans d’une chorale d’une centaine de chanteurs à Saint-Agnès et n’ont pas l’intention de laisser tomber. « On est déjà entrain d’écrire notre spectacle de fin novembre. Il faut se préparer d’avance, si on veut être prêtes à temps », confie Francine Tremblay. Cette dernière s’occupera des cours de catéchèse de sa paroisse. « C’est une activité qui va me détendre et que je vais faire en n’ayant pas l’impression de travailler », dit-elle. Les deux femmes sont aussi très engagées dans différents organismes tels que Mains de l’espoir par exemple, ce qui va occuper leurs journées pour de nombreuses années encore selon elles.

Il nous a été impossible d’avoir les commentaires de la nouvelle propriétaire, ni de savoir quel commerce comblera l’espace laissé vide par le départ du petit restaurant.

Francine Tremblay et Rachelle Néron, une amitié d’enfance qui s’est poursuivie jusque dans le travail.