Avant qu’on explose, le film

Avant qu’on explose s’inscrit dans un genre peu exploité au Québec, le film d’ados tendance trash. «C’est une idée que je traînais depuis assez longtemps. Je voulais faire un film d’ados, un peu à la SuperBad, et je voulais que ce soit un truc apocalyptique », explique Eric K. Boulianne.

Le film met en scène un groupe de jeunes et est librement inspiré de l’adolescence du scénariste. «J’ai puisé chez nous, c’est sûr. Je suis quelqu’un qui a quand même peur de la mort, ça ressort dans le film. Je me suis basé sur moi, mon secondaire… Ça a pris du temps pour que ça pogne avec les filles… C’est inspiré de mes histoires, des histoires vécues avec mes amis, mais ce n’est pas véridique! J’ai tout mélangé ça », poursuit celui qui avait aussi coscénarisé Prank, un fil un peu dans le même veine.

Le duo qu’il compose avec Rémi Saint-Pierre n’en est pas à ses premières armes. Leur court métrage Petit Frère a été présenté à Cannes et ils ont aussi collaboré sur la web série Jampack.

« C’est un premier long métrage ensemble, mais on se connaît et on se fait confiance. On a jasé beaucoup, on s’entend sur la vision. Je lui laisse la réalisation, il respecte mon scénario. Oui, on va se donner nos opinions, mais on se laisse faire nos jobs », explique le scénariste.

Les noms de Monia Chokri, d’Antoine-Olivier Pilon, de Julianne Côté et d’Etienne Galloy, qu’on a aussi pu voir dans Prank, seront notamment au générique, tout comme celui du comédien charlevoisien Denis Harvey, un ami de longue date de K. Boulianne. La bande de jeunes est aussi composée de visages un peu moins connus, mais tout aussi talentueux. « La chimie est vraiment bonne entre les comédiens, c’est génial », se réjouit Eric K. Boulianne.

Il est particulièrement content d’avoir pu faire appel à l’Orchestre d’hommes-orchestres, pour incarner d’étranges prophètes de l’apocalypse… «Simon Drouin était mon moniteur de terrain de jeux à Baie-Saint-Paul. Il m’a initié au théâtre, au cinéma et aussi à l’art en général! Il me donnait des films à écouter. C’est touchant pour moi qu’il fasse partie du projet. Rémi et moi, on est des grands fans de l’Orchestre d’hommes-orchestres et dans le scénario, ils sont un peu comme l’orchestre de la fin du monde, des oiseaux de malheur, menaçant. Leur univers fitte avec le nôtre», constate-t-il.

Le film ne sera pas qu’une suite de blagues douteuses, promet le scénariste. « Oui, c’est un film pour ados, un peu vulgaire. Un jeune qui veut perdre sa virginité, ça suppose beaucoup de jokes salaces…C’est un peu trash, mais il y a une réflexion sur l’idée de la mort. Pour une jeune, qu’est-ce qui est important dans l’éventualité d’une fin qui approche? Est-ce vraiment juste de perdre sa virginité? Le personnage comprend des choses… Dans un contexte plus glauque, d’où vient la lumière? Qu’est-ce qu’il faut chérir dans la vie? », de conclure Eric K. Boulianne, souhaitant donner le goût à tous de voir ce film qui marquera sans doute un jalon dans sa carrière et mettra Baie-Saint-Paul en vedette.