Quillothon 2017: mission accomplie pour Maurice Lavoie

Pas moins de 10 000 $ ont été amassés par Maurice Lavoie et son équipe pour le Quillothon 2017 aux profits des soins palliatifs de l’hôpital de Baie-Saint-Paul. Un record pour Maurice Lavoie qui peut maintenant dire, mission accomplie.

Par Gilles Fiset

Le montant amassé dépasse de près de 3 000 $ ce qui a été recueilli l’an passé. « Je ne pensais pas atteindre un tel montant, c’est féérique pour moi », commente-t-il. « Je suis vraiment fier du montant atteint, même si on fait ça aussi pour faire connaître la cause, c’est de l’argent qui va rester dans la région pour aider les gens de Charlevoix », affirme M. Lavoie. « C’est spécial d’avoir ramassé un tel montant. Habituellement, dans un quillothon, on réussit à aller chercher 6 000 ou 7 000 $, mais 10 000 $, c’est merveilleux. Depuis 10 ans que j’organise des quillothons et celui-là, c’est le record », ajoute-t-il.

Un effort de 1 000 $

Une semaine après l’événement, Maurice a décidé de faire tout en son pouvoir pour atteindre le montant magique de 10 000 $. « C’est 9 000 $ qui avaient été recueillis, mais quand je prends une cause à cœur, je me donne à 100 %. J’ai donc fait quelques appels à des contacts personnels pour leur demander de gros montants et j’ai réussi à obtenir 1 000 $ de plus », relate l’organisateur du Quillothon.

C’est parce qu’il est touché par la cause et par le travail de ceux qui s’occupent des soins palliatifs que le bénévole connu de tous a décidé de s’impliquer. « Ce genre de soins, ça touche tout le monde sans exception. Je trouvais ça vraiment important de venir en aide à la Dre Chantale Simard et son équipe et aussi à la Fondation de l’Hôpital et à ses membres. Ils font un travail formidable et c’est une belle façon de leur donner un coup de pouce », affirme Maurice Lavoie en entrevue.

L’activité s’est déroulée au Quillorama de Baie-Saint-Paul le 27 février. Une centaine de personnes ont participé au tournoi de quilles. Un tournoi de billard a aussi été organisé par les propriétaires du commerce hôte, Mario Tremblay et Benoît Lavoie, pour amasser plus de fonds pour la cause.

Les argents recueillis durant la fin de semaine serviront à bonifier l’équipement et les services des unités de soins palliatifs de l’hôpital de Baie-Saint-Paul. L’événement devrait revenir l’an prochain.