Les « P’tit jeudi » du cirque Ékasringa (vidéos)

Depuis deux semaines déjà que le cirque Ékasringa présente les P’tit jeudi du cirque, plus d’une demi-douzaine d’ateliers pour se familiariser aux techniques de cirque, de la jonglerie à la manipulation de marionnettes en passant par les pirouettes des acrobates ou les tours d’adresse avec les animaux en plus d’une visite de l’arrière-scène.

Il reste encore deux jeudis pour y participer, soit les 27 juillet et 3 août. Tout le monde peut y participer, particulièrement les enfants d’un an et plus accompagnés d’un adulte. C’est un rendez-vous au Boisé du quai de Baie-Saint-Paul entre 9 h et midi. Le coût est de 10 $ par personne. Aucune inscription au préalable, il suffit de se présenter sur place les matins de l’activité.

Pour l’horaire détaillé et savoir comment se procurer des billets, il suffit de visiter le site web du cirque au

http://www.cirqueequestre.com ou de téléphoner au 435-5131.