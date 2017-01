Programme Accès-Loisirs: des activités accessibles malgré des revenus peu élevés

Vous aimeriez vous inscrire ou inscrire vos enfants à l’une ou l’autre des activités proposées par les municipalités de la MRC de Charlevoix, mais ne disposez pas d’un budget suffisant pour le faire? Le programme Accès-Loisirs et le Fonds Desjardins pourraient vous le permettre, si votre revenu s’inscrit dans l’échelle prescrite. À titre d’exemple, votre revenu familial annuel (ligne 199 de votre déclaration d’impôt) ne devrait pas dépasser, pour une famille de 3 personnes, 32 000 $, ou de 4 personnes, 37 000$.

Si vous vous qualifiez pour le programme, des cours de spinning, de yoga, de zumba, de work out, des cartes d’accès pour le ski de fond ou les bains libres et plus encore vous seront offerts gratuitement. Vous pouvez ainsi avoir accès à l’ensemble des activités offertes par les six municipalités, peu importe votre lieu de résidence et ce, en toute confidentialité.

« Le programme est en place uniquement dans la MRC de Charlevoix, pour le moment. Or, nous sommes en train de le développer pour la MRC de Charlevoix-Est. Nous pensions pouvoir le démarrer dans l’est en janvier 2017, mais pour des raisons principalement logistiques, on doit se donner un peu plus de temps. Depuis que le programme est en place dans l’ouest, j’ai des appels de personnes dans le besoin, qui habitent dans l’est. Bref, bientôt, tout Charlevoix pourra en profiter! », explique Emilie Dufour, conseillère en développement social pour les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est. Elle coordonne également la démarche développement social intégré Charlevoix.

Plus de 150 municipalités québécoises offrent un tel programme dont les impacts positifs sur la santé ont été prouvés.

Pour information sur le programme Accès-Loisirs (adultes) ou sur le Fonds Desjardins (jeunes), téléphonez au Centre communautaire Pro-Santé au 418 435-2129 ou à la MRC de Charlevoix au 418 435-2639, poste 6990. Pour la vérification des revenus, apportez votre dernier rapport d’impôt lors de l’inscription.