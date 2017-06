Première soirée aux étoiles

La première des trois soirées d’observation du ciel étoilé organisées par la Ville de Baie-Saint-Paul aura lieu ce soir, 29 juin à 20 h 30, à Habitat 07. Vous pourrez entres autres y observer, à l’aide de télescopes, la Lune et les planètes Jupiter et Saturne. Jean Daniel, directeur du service du génie de la Ville de Baie-Saint-Paul et ingénieur, et Hugues Lacombe, citoyen de Baie-Saint-Paul, notamment membre et ex-président de la Société d’astronomie de Montréal, animeront les soirées. Ce dernier, féru d’astronomie, présentera une mini-conférence qui aidera à mieux comprendre la nature des astres que l’on pourra observer.

Si le ciel est couvert ou s’il pleut, la mini-conférence a tout de même lieu au même endroit.L’ activité gratuite s’adresse à toute la famille. Même s’il fait chaud le jour, la température chute rapidement après le coucher du Soleil. Il faut donc s’habiller chaudement et apporter ses jumelles!