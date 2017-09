Premier événement de Rêves d’automne: la mixité entre les mains de Christine Audet

Christine Audet est céramiste depuis plus de 35 ans. Oui, elle tourne les classiques du genre- bols, assiettes et autres tasses-, mais sa pratique ne s’arrête pas à l’utilitaire. S’inspirant de ses voyages, de ses expériences, du patrimoine matériel et des matériaux croisés sur sa route, elle crée, en toute liberté, des œuvres d’art dont la matière première est la terre.

Par Émélie Bernier

Dans le cadre de Rêves d’automne, Christine Audet investit la salle Pierre-Perrault de la Bibliothèque René-Richard. Elle y présente plusieurs œuvres de son cru réalisées principalement dans les 3 dernières années.

«À travers 35 ans de travail, j’ai fait beaucoup de recherche. J’ai changé souvent de technique de cuisson, de terre…Oui, j’ai un travail qui est plus «métier d’art », mais ce que je présente ici, ce sont mes œuvres de recherche », explique la rousse artiste. Grande voyageuse, elle intègre dans ses pièces des morceaux de voyage. « Ma vraie passion, c’est le patrimoine culturel, l’ethnologie, l’archéologie, les traces, la mémoire. Il y a souvent des détails, des choses que j’ai vues en voyage, qui vont m’inspirer », ajoute-t-elle.

C’est entre autres ici que la mixité qui donne son nom à l’exposition s’incarne. « Je fais beaucoup de recherches sur les glaçures, les textures. Dans la mixité, il y a la mixité des cultures, mais aussi la mixité des matériaux. J’aime intégrer des matières, sans que ça ait l’air rapporté. Il faut qu’il y ait une unité » insiste-t-elle.

Au Kerala, en Inde, des bateaux « cousus » l’ont impressionnée, tant et si bien qu’elle s’est procuré de ladite corde auprès de femmes tisserandes, corde qu’elle a intégrée à un œuvre. « Je pars de ce que j’ai vu et qui m’inspire. Chaque pièce a une histoire. »

Elle est heureuse de revenir à Baie-Saint-Paul, un retour aux sources pour celle qui y a jadis habité.

La directrice générale de Rêves d’automne Cathy Martin se réjouit de ce premier événement au calendrier de l’événement qui débute officiellement le 23 septembre. « On est en pleine effervescence et on commence en beauté avec cette exposition de Christine Audet. C’est impressionnant! Ça amène une autre dimension au monde de la céramique tel que moi je le connais par exemple. J’espère que ce premier événement donnera le ton au reste de l’événement! »

Bien que Rêves d’automne s’articule principalement autour de la peinture, Cathy Martin croit que toutes les formes d’art y ont leur place afin « d’enrichir l’expérience des festivaliers ».