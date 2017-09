Place aux descentes à 165 km/h

Le comité organisateur de l’Ultime Descente a tout mis en place pour la tenue de la 2e édition de l’événement, les 15, 16 et 17 septembre prochains, qui prendra place dans la Grande Côte des Éboulements.

Ainsi, la population sera à même de constater l’excellence des 27 athlètes de longboard, 17 athlètes de luge de rue, 3 athlètes d’in-line, 4 athlètes de gravity bike, 4 athlètes de gravity car et 1 athlète de street sled, représentant 11 pays. Ils défieront la Grande Côte des Éboulements, ayant un dénivelé d’une moyenne de 10% et comportant une section spectaculaire à 18%.

Le parcours d’une distance de 2 km et ayant un dénivelé de 215 m est très court et permet aux athlètes d’atteindre des vitesses exceptionnels en très peu de temps. Pas moins de cinq records mondiaux ont été battus dans cette même côte l’an dernier, lors de la première édition, dont celui de Mike McIntyre, ayant atteint 164,12 km/h sur sa luge de rue. Des performances spectaculaires entourées d’un grand suspense pour le public sont donc à prévoir.

Tout au long du week-end, il sera possible de voir descendre les athlètes entre 8h30 et 18 h le vendredi et samedi et entre 8h30 et 16 h le dimanche. Il sera également possible de voir une compétition de slalom le samedi, vers 15 h. De l’animation et des activités auront lieu tout au long de l’événement, dont une projection de film par les Filmanthropes. Les gens pourront échanger avec les athlètes, s’ils le désirent.

Accès bloqué

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers que, dans le cadre de L’Ultime Descente dans la côte des Éboulements, il y aura entrave à la circulation avec des fermetures de la côte pour des périodes de 30 minutes toutes les heures, du 15 au 17 septembre, entre 8 h et 18 h.

Les véhicules légers pourront emprunter la côte à Godin, mais les véhicules lourds devront patienter le temps de la fermeture. La Société des traversiers du Québec a été avisée et les fermetures sont coordonnées avec les départs de la traverse.

Le ministère est conscient des désagréments causés par ces fermetures de courte durée et souhaite la compréhension des utilisateurs.