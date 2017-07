Le Mousse Café, un endroit idéal pour les familles

Le Mousse Café, coopérative de solidarité, est ouvert depuis le 4 juillet dans le local 2140 de la Maison mère. On constate que les familles se sont vites approprier cet endroit puisque c’était plein ce matin lors de l’inauguration. Elles pourront d’ailleurs participer à diverses activités, qui y seront organisées cet été.

L’inauguration a été effectuée en présence de nombreux partenaires, dont le maire Jean Fortin et le directeur de la Maison mère, Sylvain Gendreau. La mise en place de ce café-luncherie a nécessité des investissements de 189 000 $, dont 6 000 $ provient de la campagne de financement La Ruche en plus de deux ans de préparation. « Nous avons fondé le Mousse Café parce que nous nous sommes rendus compte qu’il n’y avait pas de lieu pour les familles dans Charlevoix ouvert 7 jours sur 7, a précisé en entrevue la présidente du Mousse Café, Marilyn Tremblay. Nous sommes très heureux de nos deux premières semaines. Notre équipe est formée de huit employés à temps plein et deux employés à temps partiel. Nous sommes plus en confiance pour entamer la saison touristique. Les jeunes du programme Explore sont nos clients et amènent une belle dynamique dans la bâtisse et pour la ville de Baie-Saint-Paul.»

Le Mousse Café se veut un lieu d’échanges accessible à tous avec une vocation ludique et créative. Cuisine de proximité, jeux de société, ateliers créatifs, espace de jeux pour les tout-petits et ambiance décontractée se retrouvent dans cet endroit. Une boutique y est aménagée (en plus de la boutique en ligne) avec du matériel créatif et des articles pour enfants, en grande partie conçus au Québec.

Les plans du café ont été pensés par l’Atelier Pierre Thibault. Les travaux amorcés en mai ont été réalisés par Construction des Grands Jardins et Cuisines Profil. L’équipe du Mousse Café a également reçu l’aide de l’Atelier Vagabond pour la fonctionnalité des lieux. Rendez-vous sur leur site Internet et sur Facebook pour connaître les prochaines activités qui seront organisées.

Le Mousse Café est ouvert de 7h30 à 18 h.

